https://static.news.ru/photo/0e5476f0-c9ae-11e9-ab8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Молодое» бабье лето пришло в столицу России. Воздух 29 августа прогреется до 20-22 градусов по Цельсию, «классическое» бабье лето начнётся в Москве 14 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог добавил, что с 28 августа погодные условия в европейской части РФ начнёт определять скандинавский антициклон, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что россиян предупредили о заморозках. Минусовые температуры возможны сразу в нескольких российских регионах. По данным Гидрометцентра РФ, температура опустится ниже нуля в Вологодской области, Ненецком автономном округе, а также в Московской области.