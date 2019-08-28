«Молодое» бабье лето пришло в столицу России. Воздух 29 августа прогреется до 20-22 градусов по Цельсию, «классическое» бабье лето начнётся в Москве 14 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог добавил, что с 28 августа погодные условия в европейской части РФ начнёт определять скандинавский антициклон, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что россиян предупредили о заморозках. Минусовые температуры возможны сразу в нескольких российских регионах. По данным Гидрометцентра РФ, температура опустится ниже нуля в Вологодской области, Ненецком автономном округе, а также в Московской области.