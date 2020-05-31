Синоптик рассказал, когда в Москву придёт тепло

https://static.news.ru/photo/349f3c60-a328-11ea-b839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые дни лета принесут в столицу холодный воздух, а теплее станет только во второй половине недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Очень холодной будет первая половина недели, и лишь с четверга немного потеплеет, впрочем, даже к концу недели показания термометров лишь приблизятся к климатической норме. Большую часть этого времени на погоду продолжит влиять всё тот же заливший нас дождями циклон. Он будет кружить над границей Украины и Белоруссии и лишь во второй неделе отправится на северо-запад, ослабляя своё влияние на погоду центральных областей Европейской России, — цитирует синоптика РИА Новости.

Как рассказал Леус, 1 июня будет облачно, а местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 6–8 градусов тепла в Москве и 4–9 градусов тепла в области. Днём в столице будет не больше 11–13 градусов, а в Подмосковье столбики термометров покажут 9–14 градусов. Такая температура является ниже климатической нормы на 6–7 градусов.

Во вторник изменений не произойдёт. Облака затянут небо днём, а ночью будут прояснения и вновь небольшие дожди. Ночью в Москве 6–8 градусов, по области — 4–9 градусов.

Тёплый воздух придёт к берегам Москвы-реки только в среду, а небо будет чаще радовать прояснениями, поэтому солнце начнёт прогревать воздух. Ночью в Москве будет уже 8–10 градусов, 6–11 градусов — по области, днём 16–18 градусов в столице, 14–19 в Подмосковье.

В четверг ситуация не сильно изменится, но станет теплее. На небе будут облака, но солнце всё же будет пробираться через них. Днём 17–19 градусов в столице, 15–20 градусов по области.

В пятницу облачно с прояснениями, днём местами небольшие дожди, ночью в Москве 9–11 градусов, 7–12 градусов в Подмосковье, днём в столице 20–22 градуса, 18–23 градусов по области. Что касается выходных, в субботу и воскресенье также возможны небольшие дожди. Ночью будет 10–12 градусов, а днём воздух прогреется до 21–23 градусов.

Как писал NEWS.ru, май 2020 года в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.