Синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: неделя с 17 июля в Москве будет теплой, но дождливой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неделя с 17 по 23 июля будет теплее уходящей недели в Москве, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Днем температура воздуха будет находиться в промежутке между 22 и 28 градусами тепла, но со среды, 19 июля, ожидаются дожди.

Грядущая неделя будет теплее, чем эта. 17 и 18 июля температура повысится до 23–28 градусов тепла, в столице преимущественно облачно с прояснениями. Также эти дни обещают быть без осадков. Однако уже со среды придет новый циклон, который принесет с собой дожди. Температура при этом составит 22–25 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 19–20 июля летняя погода в Москве изменится на более прохладную. Метеоролог объяснил, что резкое изменение температуры связано с надвигающимся циклоном, который движется на столицу с северо-западного направления. По его словам, циклон принесет кратковременные дожди и нестабильный метеорологический фон, а температура на следующей неделе будет на два-два с половиной градуса ниже многолетних значений.