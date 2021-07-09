Синоптик рассказал, как долго жара продлится в Москве

Жара в Москве продлится минимум всю следующую неделю (12–18 июля), а может быть, и до начала третьей декады июля, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На ближайшей неделе каждый день ожидается погода выше 31 градуса как минимум. Несмотря на то что во второй половине следующей недели появляется вероятность кратковременных дождей и гроз, всё равно будет пока жарко. Минимум неделю, а, скорее всего, до начала третьей декады июля сохранится жаркая погода, — добавил синоптик.

По прогнозам синоптиков, самыми жаркими будут дни с 10 по 12 июля. Столбики термометров могут подняться до +34 градусов. В связи с жарой на некоторых станциях московского метро и МЦК начали раздавать пассажирам воду. Городские службы увеличили 8 июля аэрацию воздуха до пяти раз в день.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что пролив дорог в мегаполисе будет проводиться каждые три часа. Это необходимо для охлаждения дорожного покрытия, которое в жару сильнее подвержено деформации.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жаркая погода ожидается не только в центре и на северо-западе европейской части России, но и в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.