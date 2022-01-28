Синоптик предупредил москвичей о рекордно низком давлении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил. что последние дни января отметятся для Москвы рекордно низким давлением. При этом в субботу и воскресенье, 29 и 30 января, будет прекрасная погода для прогулок, сообщает РИА Новости.

Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой... С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727–730 мм ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления, — сказал метеоролог.

В последние выходные января будет «небольшой снежок и тепло», рассказал Вильфанд. Но уже вечером воскресенья 30 января усилится ветер.

В Москве и Подмосковье с 29 января по 12:00 30 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. На столицу надвигаются продолжительные снегопады, обусловленные приходом циклонов «Мария» и «Надя». Сейчас эти циклоны проходят через центры европейской части страны и двигаются с запада на восток.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет начало февраля. По его словам, практически на всей территории России начало второго зимнего месяца будет тёплым, температура воздуха будет выше нормы на 5–6 градусов.