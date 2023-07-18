Синоптик предупредил москвичей о контрастной погоде 18 июля Синоптик Шувалов: во второй половине дня 18 июля в Москве пройдут дожди с грозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы 18 июля ожидает резкое похолодание, во второй половине дня пройдут дожди с грозами и сильным ветром, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов. При этом утром в столице будет солнечно и тепло, добавил он.

Первая половина дня будет солнечной и теплой — аналог понедельника. Но уже после 12 часов ожидается натекание облачности, с запада подойдет фронт, и во второй половине дня пройдут дожди с грозами. Температура составит 21–25 градусов тепла. Ветер при грозах будет сильный и порывистый, до 18 м/с, — сказал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регион России, где похолодает сразу на 15 градусов. По словам синоптика, на смену «несусветной жаре» на Урале придет заметное похолодание и погода постепенно придет в норму.

Представитель Гидрометцентра подчеркнул, что температура приблизится к норме и в ряде других регионов России: в Новосибирске, Татарстане, Самарской, Томской, Челябинской, Омской и Кемеровской областях. Он также отметил, что из-за резких изменений в погоде часто возникают многочисленные природные опасные явления, например, сильный ветер и обильные осадки.