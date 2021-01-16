Синоптик: на Крещение в Москве будут сильные морозы

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о ночной температуре минус 24 градуса, которая установится в Москве в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне. По его словам, местами столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.

Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная, — подчеркнул синоптик в беседе с РИА Новости.

Вильфанд добавил, что и дневные температуры — от минус 15 до минус 20 градусов — не будут радовать москвичей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центральную часть европейской России к концу следующей рабочей недели придёт потепление, заявил Роман Вильфанд. По его словам, после сегодняшних морозов температура повысится до отметок, близких к нулю. Направление ветра будет западное и юго-западное, а это будет приводить к повышению температуры.