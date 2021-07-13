Синоптик предсказал очередной температурный рекорд в Москве

В Москве 13 июля может быть побит температурный рекорд 85-летней давности. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С большой долей вероятности в Москве сегодня будет обновлён очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который пока для этого дня составляет 32,4 градуса, он был установлен в 1936 году, — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха может составить до +35 градусов. В течение дня ожидается небольшая облачность, осадков не будет.

Согласно данным Гидрометцентра, в столице 13 июля воздух прогреется до +32–34 градусов днём и до +18–20 ночью. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В прошлый раз температурный рекорд в столице был зафиксирован 27 июня. Тогда столбик термометра поднялся до +32,8 градуса, что на 0,8 градуса выше максимального показателя 2013 года.

По словам синоптиков, аномальная жара в столице пойдёт на спад после 15 июля. В выходные пройдут ливни и «похолодает» до комфортных температур в 25 грaдусов.