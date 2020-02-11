https://static.news.ru/photo/307dd3cc-4d00-11ea-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве станет достаточно тепло для появления весенней капели. Этому поспособствует атмосферный фронт, который пришёл в город в виде облачной погоды и умеренных осадков.

По её словам, с 12 февраля жители мегаполиса могут ждать повышение температуры до 0-2 градусов днём. Ночью столбик термометра будет оставаться на уровне нуля градусов и сильного колебания не ожидается, передаёт «КП — Москва».

При этом в отдельных местах может образоваться гололедица, отметила эксперт.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал о погоде в европейской части России. По его словам, весенняя погода начнётся в этом регионе через несколько недель. Он отметил, что расчёты предварительные.