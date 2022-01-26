Синоптик пообещал россиянам тёплое начало февраля

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет начало февраля. По его словам, практически на всей территории России начало второго зимнего месяца будет тёплым, сообщает ТАСС.

Температура будет выше климатической нормы.

Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы, — рассказал метеоролог.

Однако, речь идёт пока только о первых числах февраля. Прогноз среднемесячной температуры в феврале традиционно будет представлен Гидрометцентром 31 января.

Что касается последней недели января, синоптик обещал потепление с 26 января. Ночью — около минус 10 градусов, а днём — от минус 4 до минус 8 градусов. Вильфанд также предупредил, что в течение недели область высокого давления начнёт уходить на восток. Температура в итоге окажется лишь на два градуса выше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за погодных условий 26 января были отменены или перенесены 54 рейса, согласно данным аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. Как сообщается, в столице наблюдается облачная погода и слабый снег, температура воздуха составляет от 6 до 4 градусов мороза.