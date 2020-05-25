Синоптик пообещал москвичам во вторник тепло и небольшой дождь

https://static.news.ru/photo/f1f9b334-9f14-11ea-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 26 мая ожидается до 20 градусов тепла и небольшой дождь.

Температурный фон останется в климатической норме мая. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, по области — от 16 до 21 градуса тепла, — привели слова синоптика в РИА Новости.

Он отметил, что на погоду будет влиять «циклоническая депрессия», облака придут с юго-запада, а ветер, около 3–6 метров в секунду, возникнет с востока. Атмосферное давление будет на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики спрогнозировали тёплую погоду в начале последней недели мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в четверг, 28 мая, будет 20 градусов тепла и выше. Синоптик отметил, что стоит ждать и повышения ночной температуры.