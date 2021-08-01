Синоптик пообещал москвичам хлябистый август

Август в Москве будет дождливый и умеренно тёплый. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Какой же август ждёт жителей Центральной России? Если коротко — противоположный июлю, то есть дождливый и умеренно тёплый. Лето пойдёт на спад, — заявил он.

По словам Тишковца, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит её, но буквально на символические 0,3–0,8 градуса, что укладывается в статистическую погрешность. Наибольший тепловой вклад внесёт только первая декада, когда в отдельные дни может быть до 30 градусов тепла.

Однако к середине месяца лето станет меркнуть — температурные показатели вернутся в своё климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8–13, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18–23.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Дальнем Востоке и Северном Кавказе ожидается опасная погода. Из-за обильных осадков возможен подъём уровня воды в реках.

Синоптик Александр Шувалов, в свою очередь, предупредил, что циклон «Дирк», затопивший Западную Европу, заденет и территорию России.