Синоптик пообещал москвичам 13 сентября июльскую погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понедельник, 13 сентября, станет последним тёплым днём в Центральной России. Потом наступит резкое похолодание и придёт настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что неделя начнётся с летней погоды. Днём столбики термометра поднимутся до 20–25 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы. Но уже 13 сентября в регионе сильно похолодает из-за надвигающегося...