Синоптик пообещал москвичам 13 сентября июльскую погоду
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:31, 13 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве череда тёплых, но облачных дней, которую можно обозначить как «неклассическое бабье лето», завершается. По его словам, в понедельник, 13 сентября, температура воздуха в столице будет соответствовать значениям июля, сообщает РИА Новости.
В понедельник ещё будет настоящее бабье лето. Температура будет соответствовать июльским значениям в Москве и области. Днём будет 22–24 градуса, ночью тоже тепло — 11–13 градусов. Солнце, небольшой дождь, — пояснил учёный.
Вильфанд добавил, что 13 сентября в атмосфере начнётся перестройка, которая закончится заметными переменам.
Период неклассического бабьего лета закончится в понедельник. Всё-таки было облачно, а бабье лето подразумевает солнечную погоду, но было очень-очень тепло, — указал синоптик.
Ранее стало известно, что бархатный сезон начался на всех российских черноморских курортах. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура составит 25–28 градусов тепла, в Крыму — около 23 градусов. Он прежде предупреждал, что в 2021 году бархатный сезон на черноморских курортах окажется короче, чем в 2020 году.