Синоптик объяснил появление африканской пыли в России Синоптик Ильин: африканскую пыль в Россию донес балканский циклон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеоролог Александр Ильин сообщил, что африканскую пыль в Россию донес балканский циклон. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что до мегаполисов страны эта пыль не дойдет.

Если наблюдать за погодой в течение всей прошедшей недели, то практически один за другим балканские циклоны образуются на северо-западе, на Западном Причерноморье и поднимаются дальше на север. Большая часть европейской территории России оказывается в теплом секторе циклонов, в том числе южные районы Южного федерального округа, Центрального федерального округа, — сказал метеоролог.

Ранее СМИ сообщали о грязном дожде с частицами пыли из Сахары в российских регионах. По словам местных жителей, капли оставляют следы на одежде и транспорте.

Все потоки по высотам, они тоже юго-западные, то есть это север Африки, аравийское тепло. Вместе с юго-западными потоками не исключено, что мелкие частицы пыли в воздухе переносятся, достигают не только балканских стран, но и границ России, — заключил собеседник.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупреждал, что песчаная пыль из Африки, дошедшая до российских регионов, при вдыхании может попасть в легочные альвеолы, откуда она уже никак не выйдет. По его словам, субмикронные частицы в легких вызывают заболевание под названием силикоз.