Синоптик назвал регионы, куда придёт аномальное тепло

https://static.news.ru/photo/388d467e-8512-11eb-b278-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что тёплая погода в начале наступившей недели придёт в Москву и на Дальний Восток. По его словам, там воздух будет прогреваться на 5–12 градусов выше нормы.

В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днём температура будет в диапазоне 2–5 градусов тепла. Исключительно тёплая погода будет на юго-востоке страны, в Амурской области, Хабаровском крае. Там температура днём будет достигать 10–12 градусов тепла. Это очень высокая температура, — пояснил учёный в беседе с ТАСС.

Он добавил, что в Хабаровске днём будет теплее, чем в Ташкенте, а ночами в Ашхабаде столбики термометров будут держаться на тех же отметках, что и в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что природное явление, которое синоптики называют «черёмуховые холода», может прийти в Москву на майские праздники, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такое похолодание достаточно характерно для Центральной России. Предположительно, «черёмуховые холода» могут выстрелить 1 или 9 мая, уточнил он.