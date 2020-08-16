Синоптик назвал регионы РФ с завершившимся купальным сезоном

https://static.news.ru/photo/bb016aea-df77-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах страны завершился купальный сезон. По его словам, условий, чтобы вода прогрелась вновь, больше не будет.

Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Учёный добавил, что завершился сезон и для москвичей. По его словам, для купального сезона характерна температура воды, в которой комфортно плескаться детям.

Взрослые, особенно закалённые, могут купаться и в холодной воде. У них понимание «купального сезона» своё, а вот дети — это индикатор, — пояснил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд заявил об идущем на Москву потеплении. В Москве потеплеет до 20–23 градусов уже 16 августа. Учёный отметил, что такая же погода сохранится в регионе в два последующих дня и осадки не испортят москвичам впечатление от краткосрочного потепления. Возвращается нормальная погода, но в московском исполнении, подчеркнул Вильфанд.