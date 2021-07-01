«Синие Ведёрки»: ГИБДД надоело быть крайними в скандалах с такси

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что неопытные автолюбители со стажем вождения менее трёх лет не должны получать доступ к агрегаторам такси. Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов объяснил NEWS.ru, почему на самом деле руководитель ведомства просто цитирует существующий закон, означают ли подобные высказывания, что власть взялась за наведение порядка в сфере такси, и почему до сих пор этого сделать не удавалось.

— Что вы думаете по поводу замечаний Черникова?

— На самом деле всё, что он сделал, — процитировал существующее законодательство. Он не предлагает каких-то изменений, а говорит о том, что и так должно действовать, но не действует. Так уж у нас сложилось, что при найме водителя он как бы отстранён от регистрации, в разрешении на вождение такси водитель не присутствует. Это часто делают через «ООО „Рога и Копыта“». Сейчас как-то ситуацию пытаются изменить. В Москве создаются специальные информационные системы КИС «АРТ», ГИБДД делает свои информационные системы и так далее.

— В чём суть работы системы КИС «АРТ» и им подобных?

— Это реестр водителей и учёта их рабочего времени. Водитель регистрируется в национальной или региональной регистрационной системе, предоставляет свои персональные данные, и за ним ведётся учёт. Предполагается, что агрегаторы такси будут тоже передавать туда информацию по своим сотрудникам. Если водитель в одной из этих систем заблокирован, ему перестанут приходить заказы.

— Почему ГИБДД озвучивает какие-то уже существующие нормы и разводит руками, а не занимает жёсткую позицию по учёту водителей?

— Потому что это не в их компетенции. Такси в столице проверяет Московская административная дорожная инспекция (МАДИС). Максимум, что могут в ГИБДД, — это привлечь таксиста за нарушение ПДД. А в целом по такси работает Ространснадзор, инспекторы которого и должны штрафовать за нарушения транспортного законодательства. Поэтому в ГИБДД и разводят руками.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Не так давно Черников говорил про ограничение на работу в такси людям с иностранными правами.

— Опять же — он просто озвучил то, что уже и так есть в законе. Меня даже удивил ажиотаж по этому поводу. Требование законодательства заключается в том, что заниматься пассажирскими перевозками могут только люди с отечественным водительским удостоверением либо с документом из тех стран, где русский язык признан официальным, например в Киргизии. Однако ГИБДД не может аннулировать разрешение на работу в такси. Она занимается только надзором в сфере безопасности дорожного движения. Однако в ходе контроля сотрудники ГИБДД это нарушение видят, хоть и не могут ничего с этим поделать.

— То есть в ГИБДД дают сигнал другим ведомствам?

— По сути — да. Говорят, что мы создаём все возможности для проверок, на нашем сайте куча приложений для проверки водителей, этим надо пользоваться, это должно стать частью постоянной работы. В ручном режиме ГИБДД навести порядок в этой сфере не может, при этом само ведомство всё время сотрудничает с другими ведомствами, помогает им, устраивает какие-то рейды.

— Эти высказывания Черникова про такси — сигнал о том, что в правоохранительных органах хотят в этой скандальной сфере навести порядок?

— Как я и говорил, ГИБДД только обеспечивает безопасность дорожного движения, при этом они всегда остаются крайними из-за непорядка в области организации перевозок. Госавтоинспекция как бы говорит, что нельзя, чтобы человек приехал из-за границы, получив там права вчера, а сегодня уже развозил людей по незнакомому городу, где говорят на языке, который он не понимает. С этим что-то надо делать, говорят в ГИБДД, но пока проблема остаётся.