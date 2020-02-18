Главный редактор RT Маргарита Симоньян странным образом прокомментировала информацию о том, что президент РФ Владимир Путин снял Владислава Суркова с должности своего помощника.
Радуйся, русская степь! Буря родит тебе хана. Начальник подписал отставку Суркова, — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Черед несколько минут Симоньян добавила, что Сурков красивый, а остальное она не расскажет.
18 февраля Путин подписал указ, согласно которому Сурков покидает свою должность.
Как писал NEWS.ru, информация о намерении Владислава Суркова уйти в отставку появилась давно. Помощник ждал аудиенции у самого Владимира Путина.
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