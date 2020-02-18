https://static.news.ru/photo/0895118a-5279-11ea-96ac-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян странным образом прокомментировала информацию о том, что президент РФ Владимир Путин снял Владислава Суркова с должности своего помощника.

Радуйся, русская степь! Буря родит тебе хана. Начальник подписал отставку Суркова, — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Черед несколько минут Симоньян добавила, что Сурков красивый, а остальное она не расскажет.

18 февраля Путин подписал указ, согласно которому Сурков покидает свою должность.

Как писал NEWS.ru, информация о намерении Владислава Суркова уйти в отставку появилась давно. Помощник ждал аудиенции у самого Владимира Путина.