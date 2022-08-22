Симоньян отреагировала на новость о местонахождении убийц Дугиной Симоньян напомнила о деле Скрипалей, говоря про возможную судьбу убийц Дугиной

Фото: RT/РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Эстония вряд ли выдаст подозреваемых в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Она подчеркнула, что в России есть люди, которые захотят «полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина».

Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а именно россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по версии Великобритании, являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года британская прокуратура заочно предъявила им обвинения. Позже россияне дали интервью Симоньян, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть «знаменитый» собор со шпилем.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Согласно одной из предварительных версий, взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция».

Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным силовиков, предполагаемая убийца выехала из России в Эстонию.