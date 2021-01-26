Силовики завели 20 уголовных дел после акций 23 января

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Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел после акций в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей стране 23 января. Об этом в ходе совещания доложили главе ведомства Александру Бастрыкину.

На совещании обсуждались материалы доследственных проверок и уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов по итогам несанкционированных мероприятий, прошедших по всей России 23 января 2021 года, — говорится на сайте СК.

Следователи проводят ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты решения. Основная масса возбуждённых дел квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемые задержаны.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.