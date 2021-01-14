Силовики задержали оператора ФБК по подозрению в экстремизме

https://static.news.ru/photo/506d8434-5713-11eb-9e7f-fa163e074e61_660.jpg Павел Зеленский Фото: Павел Зеленский/facebook.com

Силовики задержали оператора ФБК Павла Зеленского по подозрению в экстремизме. По предварительным данным, это связано с постами фигуранта в социальных сетях о гибели журналистки Ирины Славиной, заявил оппозиционер Алексей Навальный.

В Москве задержан оператор ФБК Павел Зеленский. Его обвиняют в экстремистских призывах в Интернете за эти твиты, — написал блогер в своём аккаунте в Twitter.

Фигуранта доставили в СК РФ, но следственные действия пока не начались, передаёт телеканал «Дождь» со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова. Юрист организации Вячеслав Гимади добавил, что Зеленского во время задержания ударили по голове, а потом отобрали ноутбук и телефон, передаёт издание.

Накануне СКР возобновил проверку по факту самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Об этом рассказал адвокат Александр Караваев. При этом он отметил, что в настоящее время следствие рассматривает только состав преступления «доведение до самоубийства» и не касается вопросов превышения силовиками полномочий и препятствования профессиональной деятельности покойной.

Как писал NEWS.ru, в прошлый раз следуправление СКР по Нижегородской области отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной. В ведомстве заявили, что признаки доведения до самоубийства отсутствуют, а также сослались на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой указывают на наличие у погибшей психического расстройства.