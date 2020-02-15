Больше 10 человек были доставлены в полицию во время митинга против внесения изменений в Конституцию, прошедшего в Санкт-Петербурге.
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Позднее мужчине стало плохо из-за выхлопных газов, к нему приехали врачи скорой помощи.
Сотрудники полиции в автозаке в шутку говорили задержанным, что повезут их в лес, рассказал один из присутствующих. В результате их доставили в отдел, но не выпустили из транспортного средства.
Возле Московского вокзала в данный момент проходит акция в форме одиночных пикетов. Силовики сообщают в мегафон, что мероприятие не согласовано с властями, однако такая форма его проведения не требует предварительного согласования.
Ранее, как писал NEWS.ru, митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию прошёл в Москве без происшествий и задержаний. Участие в нём приняли порядка двухсот человек.
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