https://static.news.ru/photo/8754dc40-5007-11ea-aa51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Молодой Петербург/vk.com

Больше 10 человек были доставлены в полицию во время митинга против внесения изменений в Конституцию, прошедшего в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо». Один из задержанных, сторонник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, не успел встать с плакатом: его задержали из-за «административного производства», не назвав точную причину.

Позднее мужчине стало плохо из-за выхлопных газов, к нему приехали врачи скорой помощи.

Сотрудники полиции в автозаке в шутку говорили задержанным, что повезут их в лес, рассказал один из присутствующих. В результате их доставили в отдел, но не выпустили из транспортного средства.

Возле Московского вокзала в данный момент проходит акция в форме одиночных пикетов. Силовики сообщают в мегафон, что мероприятие не согласовано с властями, однако такая форма его проведения не требует предварительного согласования.

Ранее, как писал NEWS.ru, митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию прошёл в Москве без происшествий и задержаний. Участие в нём приняли порядка двухсот человек.