Силовики пришли с обыском к главреду «Важных историй»

https://static.news.ru/photo/2310051a-994f-11eb-840b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ пришли с обыском домой к главному редактору расследовательского издания «Важные истории» Роману Анину, рассказали его коллеги.

В настоящий момент к журналисту приехал его адвокат Василий Грищук. Также к нему едет второй защитник Анна Ставицкая, говорится в Telegram-канале «Важных историй».

Связь с Анином сейчас затруднена. Его коллеги считают, что обыск может быть связан с материалом о главе «Роснефти» Игоре Сечине, который тот написал для «Новой газеты» в 2016 году. После публикации этого текста Сечин обратился в суд и выиграл дело, а газета была вынуждена опубликовать опровержение.

Ранее следователи провели обыски у главреда и директора батайского информагентства «Вперёд» Елены Пивоваровой, с делом которой просили разобраться Путина. Журналистку требует уволить городская администрация, вопрос об этом поставили её коллеги на декабрьской конференции с президентом, писал NEWS.ru.