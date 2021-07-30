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Силовики опровергли роман полицейского с убитой школьницей

16:55, 30 июля 2021
Силовики опровергли роман полицейского с убитой школьницей Фото: СУ-СКР Самара/vk.com
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Представители правоохранительных органов Самарской области не обнаружили информации, которая подтверждала бы наличие романа между полицейским и 15-летней школьницей, в убийстве которой его подозревают. Об этом сообщили в местном СУ СК, передаёт «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, у них не было романтической связи.

По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности, — подчеркнули в СК.

30 июля Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. По информации СМИ, у подозреваемого была интимная связь с девочкой, но недавно их отношения разладились и школьница стала угрожать обнародованием информации об этом.

В качестве основной правоохранительные органы рассматривают версию о том, что полицейский сначала сбил девочку на машине, а затем несколько раз ударил её ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Однако есть и другая версия, согласно которой силовик мог убить ученицу школы, так как опасался, что она расскажет об их интимной связи.

Расследование уголовного дела взято под контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким.

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