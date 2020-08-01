Силовики начали задерживать участников акции солидарности с Хабаровском

Задержания начались на акции в поддержку Хабаровска в Москве. Силовики увели не меньше 13 человек.
Такие данные сообщает ТАСС. По информации Avtozak LIVE,
«ОВД-Инфо»
В Санкт-Петербурге задержали не менее 19 человек, их отвезли в отделы № 1, 28 и 78. В отдел № 28 силовики
Также силовики задерживали активистов в Орле, Екатеринбурге, Казани (там в отдел увели мать с семилетним ребёнком), Краснодаре и Барнауле.
Как писал NEWS.ru, акция солидарности с Хабаровском проходит на Пушкинской площади в Москве, а также в центре Санкт-Петербурга, во Владивостоке, в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и других городах.
1 августа в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он пользуется популярностью у жителей региона, поэтому с 11 июля люди выходят на акции протеста в его поддержку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на YouTube освещал многотысячные акции протеста в городе. Об этом сообщил представляющий его интересы адвокат Виталий Тыхта. Романов был задержан утром 31 июля. Мужчине инкриминировали создание помех движению в ходе массовой акции.
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