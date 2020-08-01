Силовики начали задерживать участников акции солидарности с Хабаровском

https://static.news.ru/photo/1d1c4018-d3f9-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Задержания начались на акции в поддержку Хабаровска в Москве. Силовики увели не меньше 13 человек.

Такие данные сообщает ТАСС. По информации Avtozak LIVE, задержали как минимум 15 человек. Один автозак уехал в ОВД «Хамовники», второй остаётся на месте проведения мероприятия у Новопушкинского сквера.

«ОВД-Инфо» передаёт , что нескольких человек доставили в отдел полиции по Тверскому району. Двоих из них отпустили, составив протокол по статье о нарушении «режима повышенной готовности».

В Санкт-Петербурге задержали не менее 19 человек, их отвезли в отделы № 1, 28 и 78. В отдел № 28 силовики не пускали адвоката «ОВД-Инфо», который приехал защищать задержанных. Ему позволили зайти в здание ОВД только спустя некоторое время.

Также силовики задерживали активистов в Орле, Екатеринбурге, Казани (там в отдел увели мать с семилетним ребёнком), Краснодаре и Барнауле.

Как писал NEWS.ru, акция солидарности с Хабаровском проходит на Пушкинской площади в Москве, а также в центре Санкт-Петербурга, во Владивостоке, в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и других городах.

1 августа в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Он пользуется популярностью у жителей региона, поэтому с 11 июля люди выходят на акции протеста в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на YouTube освещал многотысячные акции протеста в городе. Об этом сообщил представляющий его интересы адвокат Виталий Тыхта. Романов был задержан утром 31 июля. Мужчине инкриминировали создание помех движению в ходе массовой акции.