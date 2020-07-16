Силовики начали задерживать людей на пикетах в Москве

https://static.news.ru/photo/8314f876-c77c-11ea-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Анна Наринская Фото: Дмитрий Сорокин/vk.com

Одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия» начались у здания ФСБ в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали не меньше шести человек.

Корреспондент «Медузы» сообщил , что среди задержанных литературный критик Анна Наринская. По информации Avtozak LIVE, также силовики увели координатора «Открытой России» Марию Кузнецову.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом.

Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Как писал NEWS.ru, 14 июля гособвинитель запросил сроки для фигурантов дела.