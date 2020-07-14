Прокуратура запросила наказание для фигурантов дела «Нового величия»

https://static.news.ru/photo/14bab5bc-c5df-11ea-b896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Гособвинитель запросил сроки для фигурантов дела «Нового величия». Об этом сообщает Telegram-канал «Суды — #свободунове».

Вина фигурантов полностью доказана. Прошу признать виновными и назначить наказание: Крюкову — шесть лет колонии общего режима, Костыленкову — семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Карамзину — шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, Полетаеву — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, Дубовик — шесть лет лишения свободы, Павликовой — четыре года, Рощину — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, — сказал прокурор.

Наказание для Полетаева, Павликовой, Дубовик и Рощина гособвинитель попросил считать условным. По мнению обвинения, лидером сообщества «Новое величие» являлся Руслан Костыленков, у него была руководящая роль. Также прокуратура исключила из обвинения квалификацию по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) и оставила лишь ч. 1 ст. 282.1 УК — организация экстремистского сообщества. Кроме того, перед началом прений были продлены меры пресечения подсудимым до 17 августа 2020 года. Прения должны были состояться ещё в феврале, однако откладывались несколько раз: сначала из-за болезни судьи, позже — из-за режима ограничений и подозрений на коронавирус у одного их подсудимых. Выяснилось также, что вместо ведшего дело в суде прокурора Рустамова обвинение представил другой представитель ведомства — у Рустамова обнаружен коронавирус.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Ранее NEWS.ru писал о том, что у находящейся на карантине участницы «Нового величия» не обнаружен COVID-19.