https://static.news.ru/photo/cefbb190-e9c8-11e9-a3b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Об этом News.ru сообщил его адвокат Иван Сустин.



Суд постановил направить уголовное дело на новое рассмотрение в Люблинский районный суд Москвы со стадии судебного разбирательства, отменить в отношении Ребровского меру пресечения в виде заключения под стражу, избрать в отношении него подписку о невыезде и надлежащем поведении и освободить подсудимого из-под стражи в зале суда.

Ранее Мосгорсуд поручил прокуратуре проверить, не нарушил ли Ребровский условия досудебного соглашения. Согласно ему, Ребровский должен был дать признательные показания, а взамен получить условный срок. Ребровский признал вину, его дело рассматривали отдельно.

Однако срок оказался реальным — 2,5 года лишения свободы. После этого на допросе в суде по делу остальных фигурантов «Нового величия» он отказался от признательных показаний и заявил, что дал их под давлением следователя. Двумя днями позже прокурор ходатайствовала о повторном допросе Ребровского.

Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.

Ранее News.ru писал, что прокуратура потребовала отменить приговор Ребровскому.