У находящейся на карантине участницы «Нового величия» не обнаружен COVID-19

https://static.news.ru/photo/d2b084fa-ae5d-11ea-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Анна Павликова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медики не получили подтверждения о наличии коронавируса у обвиняемой по уголовному делу молодёжного сообщества «Новое величие» Анны Павликовой и её семьи, сообщает ТАСС.

Ранее обвиняемую по делу о «Новом величии» Анну Павликову отправили на домашний карантин в связи с подозрением на наличие у участницы сообщества коронавирусной инфекции.

Анна и её мама чувствуют себя хорошо, коронавирус ни у кого из них не подтвердился, — цитирует агентство сообщение одного из её адвокатов Ольги Карловой.

Ранее Люблинский суд Москвы перенёс на 16 июня прения сторон по уголовному делу «Нового величия». Перенос произошёл из-за подозрения на коронавирус у Павликовой. Отмечается, что Павликова примет участие в заседании.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди хотели совершить в РФ переворот и захватить власть.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным продление до конца лета 2020 года меры пресечения участникам организации «Новое величие». Четыре фигуранта содержатся в следственном изоляторе, ещё трое — под домашним арестом.