Силовики добавили в дело о московских протестах фото из Екатеринбурга

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Сотрудники правоохранительных органов в качестве подтверждения участия в акции протеста в Москве 31 января приложили к делу фотографию с аналогичного мероприятия в Екатеринбурге, рассказал один из задержанных на мероприятии.

В суде адвокат ознакомился с делом, сделал фото всех страниц. После суда и выписанного штрафа дома я решил поискать, откуда фото. На нем вывеска «банк Интеза», на их сайте адреса филиалов, отсмотрел по панорамам Москву, потом Питер, ни там, ни там не оказалось, пошёл в города поменьше и после Казани нашёл нужную локацию в Екатеринбурге. А фото — доказательство моего участия. А в протоколе и рапортах «толпа из 300 человек, которые скандировали лозунги», чего и в помине не было, — рассказал он журналистам «Подъёма».

Он сообщил, что его задержали на Цветном бульваре. Всего на этом месте задержали 28 человек, которых обвинили в участии в массовой акции несмотря на то, что в этом месте скопления людей не было. По его словам, автозак силовики заполняли час. В результате на двух человек составили протоколы о мелком хулиганстве, так как они были пьяны, а на остальных — по статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Ещё из автозака сообщили [о задержании] в ОВД-Инфо, и к нам приехал адвокат из «Апологии протеста». Поговорил со всеми. Оказалось, что участвовать в чём-то собирались только 8 человек, остальные случайные прохожие плюс школьник, который шёл на учёбу, — добавил задержанный.

Он отметил, что суд назначили через две недели от даты задержания.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху Евгений Агафонов был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на пять тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провёл в полицейском участке девять часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был, писал NEWS.ru.