Силовикам могут разрешить искать людей по геолокации без разрешения суда

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Силовикам могут разрешить искать пропавших людей по геолокации, не дожидаясь разрешения суда. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 8 июня, сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, после заявления в полицию о пропаже человека у оператора связи могут сразу запросить информацию о геолокации и билинге мобильного устройства исчезнувшего. Также полиция имеет право передавать полученные данные волонтёрам, участвующим в поиске.

Одновременно с запросом к оператору связи оперативники должны в течение 24 часов уведомить об этом суд. Если после этого в течение 48 часов разрешение суда не будет получено, то доступ к информации должен быть прекращён.

Это важное решение: в ходе поисковых работ счёт идёт на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни, — прокомментировал законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее россиян, страдающих расстройством памяти, предложили идентифицировать с помощью специальных браслетов. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» предложили надевать таким людям устройства с технологией NFC и QR-кодом, которые содержали бы базовую информацию о человеке — имя и контакты близких.