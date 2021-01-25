Сильный туман сохранится в Москве до утра 25 января

https://static.news.ru/photo/d96ebd90-5e82-11eb-94de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туман с сильным ухудшением видимости не рассеется в столице до 11 утра понедельника. Об этом предупредил водителей московский департамент транспорта.

Автовладельцев попросили быть внимательными за рулём в сложных погодных условиях.

Поступило экстренное предупреждение. Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300–800 м, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 24 января, из-за сильного тумана в московских аэропортах задержаны 19 рейсов и ещё четыре отменены. Москвичей до середины следующей недели ждёт мрачная, пусть и тёплая погода: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца.

Как писал NEWS.ru, телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение и самочувствие на изменения погоды. Он призвал их почаще выполнять физические упражнения.