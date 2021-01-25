Мясников призвал «не придумывать» метеозависимость

https://static.news.ru/photo/55d33406-5e56-11eb-a6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников раскритиковал людей, списывающих плохое настроение и самочувствие на изменения погоды. Он призвал их почаще выполнять физические упражнения.

То, что мы хандрим на погоду, это мы просто позволяем себе хандрить. Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление — противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, возьмите упражнение какое-нибудь сделайте, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Однако он признал, что у людей по-разному функционируют адаптационные механизмы и они зависят «от изменений наружной среды». Врач при этом отметил, что у человека, в отличие от животного, подобные механизмы проявляются значительно слабее, поэтому их невозможно оценить объективно.

Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и лени. Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее теледоктор предупредил об опасности парного молока. Некипячёный напиток может привести к заражению туберкулёзом, а также к другим серьёзным последствиям для организма. Мясников отметил, что в парном молоке есть разжижающие кровь элементы, которые могут привести к кровотечению, также в напитке есть эстрогены. Они могут навредить детскому здоровью.