Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что художественный руководитель «Современника» Галина Волчек обладала невероятным мужеством и силой.
Последний спектакль Олега Ефремова в «Современнике» «Чайка» мы играли ещё в старом здании на площади Маяковского. И он был очень тяжёлый, никто не понимал, как будет развиваться театр после его ухода. Но Волчек доказала, что может быть художественным лидером «Современника». Она умерила свои актёрские желания и амбиции во имя других артистов, во имя других молодых драматургов, — сказал Швыдкой во время церемонии прощания с Волчек.
Как ранее писал NEWS.ru, Алла Пугачёва не смогла найти силы, чтобы прийти на прощание с Галиной Волчек, рассказал муж певицы, юморист Максим Галкин на церемонии в «Современнике».
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