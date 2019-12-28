Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На центральных улицах Москвы появятся украшения и аттракционы, связанные с полётами в космос. Именно эту тему выбрали организаторы для фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается на официальном портале столичного мэра.

На центральных улицах Москвы появятся украшения и аттракционы, связанные с полётами в космос. Именно эту тему выбрали организаторы для фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается на официальном портале столичного...