https://static.news.ru/photo/36a27a4c-2a22-11ea-933c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачёва не смогла найти силы, чтобы прийти на прощание с Галиной Волчек, рассказал муж певицы, юморист Максим Галкин на церемонии в «Современнике».

Сейчас здесь не вся семья. Здесь Кристина [Орбайкате], брат мой. Конечно, здесь должна была быть и Алла Борисовна [Пугачёва], но я скажу честно, Алла очень тяжело переживает эту утрату. У неё поднялось давление, и она физически не может сегодня находиться здесь, — сказал Галкин.

Телеведущий выразил слава благодарности Волчек.

Большое спасибо, Галина Борисовна, что были другом нашей семьи. И в самом дружеском плане, и в театральном: Кристина играет на сцене «Современника». Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится на таких больших людях, которые объединяют разные миры. Сегодня мы одну такую частичку объединения потеряли, — подчеркнул Галкин.

Волчек и Пугачёва дружили несколько десятков лет. Орбакайте играет роль в спектакле «Двое на качелях».

Волчек скончалась в московской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.

29 декабря проходит церемония прощания с актрисой и режиссёром, её похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым.