https://static.news.ru/photo/9c5186b8-2891-11ea-9da8-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Художественного руководителя театра «Современник», народную артистку СССР Галину Волчек похоронят рядом с могилой режиссёра Марка Захарова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил источник в столичной мэрии.

Собеседник ТАСС уточнил , что это будет участок № 5.

Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой, — сказал он.

Прощание с руководителем театра пройдёт в «Современнике» 29 декабря с 10:00 до 13:00 на основной сцене.

Волчек скончалась в московской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщил, что глава государства принёс свои соболезнования родным и близким Волчек в связи с её кончиной, писал NEWS.ru.