Художественного руководителя театра «Современник», народную артистку СССР Галину Волчек похоронят рядом с могилой режиссёра Марка Захарова на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил источник в столичной мэрии.
Собеседник ТАСС
Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой, — сказал он.
Прощание с руководителем театра пройдёт в «Современнике» 29 декабря с 10:00 до 13:00 на основной сцене.
Волчек скончалась в московской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщил, что глава государства принёс свои соболезнования родным и близким Волчек в связи с её кончиной, писал NEWS.ru.
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