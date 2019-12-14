Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что на российском телевидении стало больше цензуры и «шутить про Путина» запрещено. Вопросы на эту тему были заданы после того, как юморист из «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин рассказал о том, что раньше про президента «можно было шутить, но аккуратно», а сейчас «уже ничего нельзя». Масла в огонь подлил и канал ТНТ, который показал три первые серии украинского сериала «Слуга народа», но при этом счёл необходимым вырезать шутку о Путине. NEWS.ru обратился к экспертам с вопросом: что происходит с цензурой на российском телевидении, стало её больше или, напротив, меньше?

«Урезанный» сериал

В ситкоме «Слуга народа», премьера которого состоялась в 2017 году, снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По сюжету герой Зеленского, став президентом, приходит в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказывает ему, что Путин носит часы марки Hublot. Ответная реплика героя Зеленского звучит так: «Путин — Hublot?». Именно этот эпизод был вырезан, а сам сериал снят с показа в эфире телеканала. Происходящее было истолковано как пресс цензуры на телевидении, хотя сам ТНТ объяснил вырезанную шутку маркетинговой стратегией: остальные серии «Слуги народа» будут доступны для просмотра на платной онлайн-платформе. Дмитрию Пескову пришлось прокомментировать ситуацию: он сказал, что это не вопрос Кремля и ТНТ — частный телеканал, и власти страны никак не влияют на его редакционную политику.

Телекритик Александр Горбунов назвал всё происходящее вокруг показа «Слуги народа» на ТНТ «историей недели». Вместе с тем он считает, что вариант, когда «показали три серии, потом сериал пропал» — отличный маркетинговый ход.

Я бы не стал здесь говорить о том, что усилилась цензура. Канал ТНТ получил ежедневный хайп на всей этой истории — это был отличный пиар-ход. Говорить о том, что сериал «сняли с показа по политическим причинам», нельзя. Александр Горбунов телекритик телекритик

Эксперт припомнил целый ряд сериалов, показанных на российском телевидении в последние два года, которые так или иначе можно было бы отнести к жанру политической сатиры. Это и «Адаптация», где по сюжету американский шпион приезжает и устраивается в наш «Газпром»; сериал 2019 года «Домашний арест», где мэра небольшого городка ловят на взятке, а также «Год культуры», где непосредственно фигурирует российский президент.

С точки зрения сериальных продуктов никакого ужесточения цензуры нет, — делает вывод телекритик. — «Запикиваний», «замазываний» каких-то я не наблюдаю.

Политтехнолог Игорь Шатров предложил поверить официальной позиции канала ТНТ о том, что это была пиар-акция и «они пытаются затащить зрителей на свою платную платформу ТНТ-Премьер». Однако Шатров сомневается как в необходимости показывать сериал российскому зрителю, так и в самой сути «Слуги народа» — а ситком ли это?

Я не считаю этот фильм фильмом. Я как политтехнолог всем теперь советую смотреть «Слугу народа». Это не фильм, это замечательный рекламный политический ролик из 24 серий, который войдёт в учебники истории политтехнологий. Нам рассказывают о том, как можно сформировать образ и сделать героя ролика реальным кандидатом. Стоит ли через год после выборов в чужой стране показывать у нас рекламный ролик одного из украинских кандидатов? Игорь Шатров заместитель директора Национального института развития современной идеологии заместитель директора Национального института развития современной идеологии

Политолог отметил, что «участники наших ток-шоу и разного рода телевизионных программ не позволяют себе тех благоглупостей, что позволяют участники шоу на Украине» просто потому, что «у нас умные люди».

Как участник множества ток-шоу могу заверить, что никто и ничего не запрещает нам говорить. Никогда не сталкивался с тем, чтобы мне кто-то рекомендовал что-то говорить или запрещал высказывать мнение. А вот на Украине, которую нам часто преподносят как образчик демократии, ни в одной из программ не звучит пророссийская точка зрения, и это как раз указывает на наличие цензуры, которая есть на украинском телевидении и отсутствует на российском, — рассказал Шатров, отметив, что его также часто приглашают в программы и он знает, о чём говорит.

«Обшутили запрет на шутки»

Новость о том, что сериал «Слуга народа» показали «с купюрами», по времени практически совпала с откровенным интервью Дмитрия Брекоткина изданию E1. Юморист рассказал , что шутки о президенте запрещены, равно как нельзя шутить и по поводу премьер-министра, про депутатов и даже про Роскосмос, потому что «сейчас это вроде как национальный проект». Полностью «была запрещена» и фраза «пенсионная реформа». По мнению Брекоткина, это не что иное, как жёсткая цензура. Юморист не исключил, что «Уральские пельмени» будут выкладывать свои острые и политические штуки на YouTube, где тоже есть цензура, но в сравнении с ТВ это «небо и земля».

Политолог Дмитрий Фетисов объясняет: с цензурой всё осталось на прежнем уровне. Но, по его мнению, сказывается социальная депрессия в обществе, и факты, содержащие хотя бы намёк на цензуру, вызывают существенно больше возмущения и в большей степени, чем раньше, привлекают внимание.

Ситуация с шутками Димы Брекоткина и Сергея Исаева (участники шоу «Уральские пельмени». — NEWS.ru) просто привлекла внимание. «Обшутить ситуацию про запрет шутить про президента» — сюжет, который кавээнщики обыгрывали не раз. Сейчас на это просто обратили больше внимания, чем обычно. Раньше не было такого резонанса. Но я не стал бы говорить, что цензуры стало больше. Дмитрий Фетисов политтехолог политтехолог

Шутки про главу государства, про президента, их неформальный запрет — распространённая мировая практика, и Россия здесь не исключение. Фетисов считает, что такое положение вещей не цензура, а правила хорошего тона, а президент сам по себе является государственным символом. С точки зрения политолога, на рейтинге президента всё это если и скажется, то незначительно.

Люди, которые определяют информационную политику на телеканалах, подстраховываются и не пропускают шутки про Путина в эфир. После принятия пенсионной реформы рейтинги институтов власти несколько упали и только-только начинают выравниваться. Намёк на цензуру вызовет дополнительное раздражение, это немного уронит рейтинг, на 1-2%. Жёстких шуток про президента не было. Его либо просто уважают, либо, как это часто делают представители несистемной оппозиции, переходят на оскорбления. Но сам образ президента как сильного и мужественного человека не даёт почвы для шуток, — объяснил Фетисов.

После всего произошедшего телеканалы, возможно, будут более тщательно относиться к содержанию программ. Если повторно где-то будет присутствовать факт вырезанной шутки, то это само по себе привлечёт внимание. Тем более что телевидение, хоть и уступает постепенно пальму первенства по массовости аудитории Интернету, всё ещё сильно. Рейтинговые вечерние новостные программы пока ещё набирают гораздо большую аудиторию, чем даже самые популярные блогеры в Интернете. Однако, по мнению политолога, тенденция налицо — телевидение очень сильно уступает Интернету. Интернет на первых ролях, и это заметно даже по призывам администрации президента к органам власти — активнее идти в Сеть, работать в этом поле. Выросло уже целое поколение, более ориентированное на Интернет, и это поколение имеет право голоса, ходит или вскоре будет ходить на выборы.

Владимир Зеленский Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Фетисов отметил, что в шоу студии «Квартал», из которой вышел Зеленский, постоянно были шутки про Путина, «довольно жёсткие, они показывались на российском телевидении, и никто не пытался их заблокировать». Хотя украинцы, по мнению политолога, явно «перешутили».

Шутят о Путине и наши юмористы, но делают это иначе, чем украинские шоумены. Не всегда шутка может быть смешной и не всегда отсылка может быть понятной зрителю. Как считает телекритик Александр Горбунов, поднять какую-то проблему в понятной форме могут не все — это зависит от профессионализма. Иллюстрацией может служить концертное выступление в Новосибирске Максима Галкина. Он виртуозно прошёлся на тему того, что рассказывать в эфире телевидения можно далеко не всё, а Владимир Путин находится у власти так давно, что его «фамилия превратилась в должность». Запись концерта попала в Интернет, и за период с 3 октября 2019 года по 13 декабря её просмотрело как минимум 2 621 500 человек. Вряд ли, однако, прозвучавшие на концерте шутки отразятся на карьере Галкина, считает телекритик.

Каждый человек отвечает за то, что он сам говорит. Галкин считает так — пусть считает. Сказал и сказал. Что его уволят с Первого канала — я не верю. Как был в новогодней программе и всех других программах — так там и останется. Репрессий ждать не приходится, — резюмировал Горбунов.

На разного рода онлайн-платформах можно позволить себе чуть больше, чем в эфире государственного телеканала, считает телекритик, но и на телевидении в программах КВН или «Камеди Клаб» «как шутили, так и продолжают шутить».