Штаммы «лямбда» и «мю» в России не обнаружили

Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» в России не были обнаружены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Ранее эти штаммы появились в странах Южной Америки, а также в Колумбии.

«Лямбда» и «мю» у нас не были обнаружены, — сказал Акимкин.

По его словам, на сегодняшний день в России доминирует штамм «дельта».

Ранее член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН Евгений Кунин заявил, что доминирующий сейчас в мире «дельта»-штамм может оказаться последним вариантом коронавируса. Он считает, что «дельта» является своеобразным плато развития COVID-19 и пока нет оснований считать, что этот штамм перейдёт на новый уровень.

По словам учёного, в условиях вакцинации населения от COVID-19 на первый план для вируса выходит способность пробивать иммунную защиту. При этом ему становится сложно одновременно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и обходить антитела.