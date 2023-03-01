SHOT: ОМОН нагрянул на склад Wildberries в Подмосковье

Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что на склад онлайн-ретейлера в подмосковных Котельниках приехала полиция и ОМОН. По данным канала, у сотрудников берут образцы ДНК.



SHOT уточняет, что силовики находятся на складе не менее часа.

Ранее Роспотребнадзор попросили разъяснить законность взимания компанией Wildberries платы с покупателей за возврат товаров в пункте выдачи — с человека взымают сумму до 100 рублей, если он отказывается «от одной единицы качественного товара».

При этом в компании отметили, что тестируют программу ответственных покупок с 2021 года, в результате количество брака уменьшилось на 30%, а вещи стали приходить в хорошем состоянии без многочисленных примерок. Также в компании заявили, что расширяют программу лояльности и в настоящее время ряду покупателей доступен бесплатный возврат товаров.