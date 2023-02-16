SHOT: актера из «Папиных дочек» обвинили в домогательствах к ребенку SHOT: актера Мухайдинова обвинили в домогательствах к ребенку

Фото: kino-teatr.ru

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Актера Махача Мухайдинова, сыгравшего эпизодические роли в «Папиных дочках», «Моей прекрасно няне» и «Рублевке Live», заподозрили в домогательствах в отношении ученицы начальной школы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 52-летний артист вел у девочки уроки музыки.

По информации SHOT, Мухайдинов подрабатывал педагогом в частной семейной школе в Раменском, директор которой и обратилась в полицию. По словам заявительницы, мужчина обучал музыке ее дочку-третьеклассницу и на одном из индивидуальных занятий начал приставать к девятилетнему ребенку, актер совершил над ученицей «насильственные действия сексуального характера», говорится в сообщении канала.

В школу уже приезжали сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время проводится проверка по факту случившегося, сообщает SHOT.

Ранее преподавателя Детской школы искусств (ДШИ) имени Хачатуряна в Нижнем Новгороде заподозрили в домогательствах в отношении девятиклассницы. Преподаватель вызвал мать школьницы для разговора, поскольку был обеспокоен посещаемостью ученицы в выпускной год: она стала редко ходить на занятия, хотя играла главные роли в спектаклях и была активна. Мать девочки обвинила педагога в том, что он приставал к ее дочери во время примерки костюмов, а через неделю пожаловалась в полицию.