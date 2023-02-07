Преподавателя школы искусств заподозрили в домогательствах к ученице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподавателя детской школы искусств (ДШИ) имени Хачатуряна в Нижнем Новгороде заподозрили в домогательствах к девятикласснице, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Заявление в полицию на педагога написала мать ученицы.

По данным канала, преподаватель вызвал мать школьницы для разговора, поскольку был обеспокоен посещаемостью ученицы в выпускной год. Она стала редко ходить на занятия, хотя играла главные роли в спектаклях, была активна. Родительница девятиклассницы во время беседы обвинила педагога в том, что он приставал к ее дочери во время примерки костюмов, а через неделю пожаловалась в полицию.

Преподаватель отреагировал на обращение женщины в правоохранительные органы увольнением с работы. Это вызвало удивление у руководства ДШИ, поскольку он был на хорошем счету и считался профессионалом своего дела.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 31-летнего преподавателя информатики, подозреваемого в совращении школьницы 2009 года рождения. По предварительным данным, мужчина домогался ученицы с 23 по 26 декабря в своем доме, куда он приглашал девочку. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».