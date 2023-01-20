В Петербурге учителя информатики заподозрили в совращении ученицы В Петербурге на выходе из дома задержан учитель информатики, подозреваемый в совращении ученицы

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В Петербурге полицейские задержали 31-летнего преподавателя информатики, подозреваемого в совращении школьницы 2009 года рождения, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, инцидент произошел в период с 23 по 26 декабря в доме мужчины, куда он приглашал ученицу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Педагог находится в изоляторе временного содержания. Портал 78.ru уточняет, что инцидент произошел в Петергофе, в доме № 5-29 на Ропшинском шоссе. По данным «Фонтанки», заявление в полиции было принято 16 января, а 19 января педагог был задержан на выходе из дома.

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