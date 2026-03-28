28 марта 2026 в 10:30

Шоколадный брауни больше не в моде — готовлю тыквенный, с ореховой ноткой и тающей текстурой. Всего 4 ингредиента и 30 минут

Беру тыквенное пюре, ореховую пасту и какао — и за полчаса пеку брауни, который исчезает быстрее, чем я успеваю его достать из духовки.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, плотный, с насыщенным шоколадным вкусом, который не уступает классическому брауни, но при этом не содержит ни муки, ни масла, ни яиц.

Для приготовления вам понадобится: 180 г тыквенного пюре, 80 г миндальной или другой ореховой пасты, 60 г кленового сиропа или меда, 30 г какао-порошка, по желанию — 1 чайная ложка ванильного экстракта, щепотка соли и шоколадные капли. Духовку разогрейте до 180 °С. Форму для выпечки застелите пергаментом. В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, ореховую пасту, сироп и какао до получения густой гладкой массы.

Добавьте ваниль, соль и шоколадные капли, перемешайте. Переложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 25–30 минут. Дайте остыть в форме, затем нарежьте квадратами. Этот десерт станет вашим любимым рецептом для сладкого перекуса.

Мария Левицкая
