Шоколадная вкусняшка из трех продуктов — варишь 10 минут и получаешь почти конфеты как из детства

Шоколадная вкусняшка из трех продуктов — варишь 10 минут и получаешь почти конфеты как из детства

Иногда самые простые десерты оказываются самыми удачными. Этот вариант готовится буквально из трех ингредиентов, без духовки и сложных этапов. В итоге получается плотное шоколадное лакомство, которое отлично подходит к чаю.

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 400 г;

какао — 4 ст. л.;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление

В небольшую кастрюлю влейте сгущенку и поставьте на слабый огонь. Постепенно добавляйте какао, постоянно перемешивая, чтобы не было комков. Доведите массу до легкого кипения, затем положите сливочное масло и варите еще пару минут до загустения.

Форму застелите пищевой пленкой и вылейте горячую смесь, разровняйте. Дайте немного остыть и уберите в холодильник до полного застывания.

Готовый десерт аккуратно достаньте, снимите пленку и при желании присыпьте какао. Нарежьте на кусочки — получится что-то среднее между шоколадом и мягкими ирисками.

