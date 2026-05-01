Шоколадная вкусняшка из трех продуктов — варишь 10 минут и получаешь почти конфеты как из детства

Иногда самые простые десерты оказываются самыми удачными. Этот вариант готовится буквально из трех ингредиентов, без духовки и сложных этапов. В итоге получается плотное шоколадное лакомство, которое отлично подходит к чаю.
Ингредиенты:
- сгущенное молоко — 400 г;
- какао — 4 ст. л.;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление
В небольшую кастрюлю влейте сгущенку и поставьте на слабый огонь. Постепенно добавляйте какао, постоянно перемешивая, чтобы не было комков. Доведите массу до легкого кипения, затем положите сливочное масло и варите еще пару минут до загустения.
Форму застелите пищевой пленкой и вылейте горячую смесь, разровняйте. Дайте немного остыть и уберите в холодильник до полного застывания.
Готовый десерт аккуратно достаньте, снимите пленку и при желании присыпьте какао. Нарежьте на кусочки — получится что-то среднее между шоколадом и мягкими ирисками.
Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее.