Шойгу заявил о начале массовой вакцинации от COVID в российской армии

https://static.news.ru/photo/7f3723bc-3092-11eb-acff-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В Вооружённых силах России началась массовая вакцинация военнослужащих от коронавируса, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

В общей сложности прививки от коронавирусной инфекции нового типа сделают более 400 тысяч военных, сказал министр.

В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, — приводит слова главы Минобороны «Интерфакс».

По его словам, на сегодняшний день прививку сделали уже более 2,5 тысячи солдат, к концу года от COVID-19 привьются около 80 тысяч российских военных.

Как писал ранее NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что добровольная массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в ближайшие месяцы, однако более точных прогнозов пока нет.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица готова к проведению массовой вакцинации от коронавируса. В городе подготовлено около 300 пунктов для вакцинации, оснащённые всем необходимым оборудованием.

Собянин отмечал, что введённые в городе из-за распространения коронавируса ограничения дают свои результаты. Среди «неприятных» мер он назвал ограничения на работу ночных клубов и ресторанов, а также переход на дистанционное обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах.