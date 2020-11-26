Собянин заявил, что Москва готова к массовой вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/983d63f4-3000-11eb-9aca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столица готова предоставить возможность горожанам массово получить прививку от COVID-19. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом. Создана информационная электронная система записи горожан для свободной записи на вакцинацию, все это готово, мы, что называется, на низком старте, — рассказал мэр «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые в городе из-за распространения коронавируса ограничения дают свои результаты. Среди «неприятных» мер он назвал ограничения на работу ночных клубов и ресторанов, а также переход на дистанционное обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах.

За прошедшие сутки на территории Москвы медики выявили 6075 новых случаев заражения COVID. В течение прошедших 24 часов из столичных больниц по выздоровлении были выписаны 6229 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

В общей сложности с болезнью смогли справиться 428 418 жителей города. Кроме того, в оперштабе заявили, что за период пандемии в Москве скончались 8603 пациента. Вечером накануне поступила информация, согласно которой за сутки в столице умерли 73 заболевших.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что В столице из тех, кого забирают в больницы с коронавирусом, около 10-11% оказываются в реанимационных отделениях.