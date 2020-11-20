Собянин: ограничения по COVID-19 дают результаты

https://static.news.ru/photo/960998f8-2b57-11eb-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённые в Москве из-за распространения коронавируса ограничения дают свои результаты, заявил мэр города Сергей Собянин.

Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе <...>, но эти меры всё равно дают свои результаты, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Среди «неприятных» мер он назвал ограничения на работу ночных клубов и ресторанов, а также переход на дистанционное обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах.

10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, писал NEWS.ru.