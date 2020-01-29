https://static.news.ru/photo/9ba891b4-4283-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны начнёт противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать её историю. Это особенно важно накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он добавил, что ведомство продолжит публиковать рассекреченные архивы. Документы разместят на официальном сайте Минобороны к 9 мая. Шойгу отметил, что продолжается возведение Главного храма

Вооружённых сил. Его должны освятить во время празднования дня Победы.

Для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, отремонтировать и благоустроить 2 144 воинских захоронения в России и 78 — за рубежом, — сообщили NEWS.ru в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

В январе 2020 года нынешний лидер Украины — Владимир Зеленский — обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом политик заявил после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Зеленский заявил, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по этому вопросу. Например, Украина сняла запрет на раскопки на своей территории и польские специалисты вели поисковые работы на территории Львовской области. Теперь Польша планирует восстановить разрушенную могилу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в Подкарпатском районе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, которые сражались с большевистским нашествием в 1920 году.