Шойгу потребовал ускорить постановку россиян на воинский учёт

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил значительно сократить срок постановки граждан на воинский учёт в военкоматах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов — это, конечно, серьёзный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки, — сказал министр после презентации проекта цифровой трансформации военкоматов Подмосковья.

По словам Шойгу, долгий процесс получения справок утомителен и «вызывает серьёзное напряжение».

Глава ведомства также выразил надежду, что всё показанное в презентации будет реализовано в ближайшее время. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заверил, что все военкоматы региона будут отремонтированы и приведены к современным стандартам.

Ранее Шойгу сравнил военкоматы с театральными гардеробами и потребовал навести в них порядок. Министр устроил внезапную проверку одного из столичных военкоматов и отчитал сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования.