Шойгу заявил о высоком доверии российской армии

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия — это институт, которому россияне доверяют больше всего. Такое заявление он сделал на форуме «Территория смыслов», передаёт РИА Новости.

Это самый доверяемый институт в нашей стране. На втором месте — православная церковь, — сказал он.

Министр заявил, что 12 лет назад армии доверяли 27–29% россиян, а сейчас этот показатель составляет от 79% до 86%. Он сослался на социологические данные, но не уточнил, на какие именно.

Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности, — добавил Шойгу.

По данным государственного ВЦИОМа, армии доверяют 76,5% россиян, а не доверяют 10,6%. При этом год назад уровень доверия к вооружённым силам составлял 80,4%.

Левада-Центр (признан российскими властями иноагентом) в августе 2020 года также называл армию институтом, которому россияне доверяют больше всего. По данным социологов, тогда армии доверяли 66% россиян.

Ранее московский военный прокурор Владислав Приходченко рассказал, что количество побоев и случаев неуставных отношений в войсках столичного региона выросло после значительного спада. Больше всего склонность к дедовщине проявляют призывники.

Приходченко признал, что уровень преступности в войсках Московского района остаётся высоким. Он связал это с ростом числа случаев мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий. Кроме того, рост коррупции отмечен среди гражданского персонала, особенно военкоматов.